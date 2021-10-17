إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية

وأنه سيتم إزالة جميع الموجودات من أثاث وخلافه خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخ الإعلان، دون أدنى مسؤولية على إدارة المشروع أو اللجنة المشكلة في هذا الخصوص، وسيتم متابعة ذلك الإجراء من قبل اللجنة والحراسات الأمنية المتواجدة بالمجمع.
ويتوسط مشروع الإسكان العاجل بحي الشرفية مدينة جدة، ويضم 8 مجموعات، وكل مجموعة بها 4 أبراج، ويتكون كل برج من 17 دورا، و64 شقة في كل برج، ومحلات تجارية أسفل كل مبنى، ومواقف في الدور الأرضي والأول والثاني، ويتوسط المشروع ملاعب كرة قدم، وكرة سلة، وكرة طائرة، وحديقة جلسات عائلية مجهزة بأجهزة لممارسة الرياضة.
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