نظافة مدينتين بالألوان

أرست أمانة الأحساء، أمس مشروعي نظافة مدينتي الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما، بقيمة 174 مليون ريال للعقدين. وحدد اللون الأصفر الفسفوري لمشروع مدينة الجفر، واللون البرتقالي لمشروع مدينة العمران، ويشمل ذلك الزي الموحد للعاملين والآليات والمركبات.

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملأ، أن المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المشروعين متكاملين من شأنهما الإسهام في الارتقاء بأعمال النظافة العامة في المدينتين، انطلاقًا من الحاجة الفعلية لمشروعين بهذا الحجم بما يتوائم مع التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية، ويتضمنان تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة للوصول إلى نتائج إيجابية.