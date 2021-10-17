نظافة مدينتين بالألوان

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام الملأ، أن المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، مؤكدًا أن المشروعين متكاملين من شأنهما الإسهام في الارتقاء بأعمال النظافة العامة في المدينتين، انطلاقًا من الحاجة الفعلية لمشروعين بهذا الحجم بما يتوائم مع التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية، ويتضمنان تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة للوصول إلى نتائج إيجابية.
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