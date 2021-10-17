جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار

تعكف أمانة مدينة جدة على حماية سكان العروس والزائرين من تجمعات مائية قد تنتج من الأمطار تؤدي إلى تجمعات للآفات والحشرات مثل البعوض المسبب لحمى الضنك، وذلك من خلال خطط طوارئ تحرص على تنفيذها لتحقيق وقاية شاملة.

وأوضحت أمانة جدة لـ«دوت الخليج» أنه نظرا لقرب موسم هطول الأمطار التي تنتج عنها التجمعات المائية، وبالاستفادة من تحليل البيانات السابقة، أعدت الإدارة العامة لصحة البيئة خطة طوارئ شاملة ومتكاملة لمكافحة جميع آفات الصحة العامة، وخاصة التي تتأثر بهطول الأمطار مثل البعوض، من خلال مسح ورصد ميداني فور توقف هطول الأمطار لتحديد مواقع تجمعات المياه، والمكافحة الوقائية لبؤر التوالد باستخدام المبيدات ذات الأثر المتبقي، والتعامل الفوري مع البلاغات وحالات الطوارئ، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة لسحب تجمعات المياه، والمتابعة المستمرة لحين التخلص منها من خلال الخطط التشغيلية لأعمال المكافحة.