وأوضحت أمانة جدة لـ«دوت الخليج» أنه نظرا لقرب موسم هطول الأمطار التي تنتج عنها التجمعات المائية، وبالاستفادة من تحليل البيانات السابقة، أعدت الإدارة العامة لصحة البيئة خطة طوارئ شاملة ومتكاملة لمكافحة جميع آفات الصحة العامة، وخاصة التي تتأثر بهطول الأمطار مثل البعوض، من خلال مسح ورصد ميداني فور توقف هطول الأمطار لتحديد مواقع تجمعات المياه، والمكافحة الوقائية لبؤر التوالد باستخدام المبيدات ذات الأثر المتبقي، والتعامل الفوري مع البلاغات وحالات الطوارئ، فضلا عن التنسيق مع الإدارة العامة للنظافة لسحب تجمعات المياه، والمتابعة المستمرة لحين التخلص منها من خلال الخطط التشغيلية لأعمال المكافحة.
كانت هذه تفاصيل خبر جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.