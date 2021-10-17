الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال

تبدأ اليوم أولى بوادر الموجة الشتوية الباردة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف، وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، أن يشهد اليوم أول موجة برد خفيفة لهذا العام في المملكة. وقال: من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل يتراوح من 4 إلى 7 درجات مئوية، بمناطق الحدود الشمالية، وتبوك، وحائل، والجوف، حيث ستقترب درجات الحرارة الصغرى من 13°.

انكسار الموجة

وأوضح الحصين أنه بالنسبة لمناطق الرياض والقصيم، فيتوقع بدءا من بعد غد أن تكسر درجات الحرارة الصغرى حاجر الـ20°، أما في منطقة المدينة المنورة والشرقية فستقترب درجات الحرارة من 20 درجة مئوية.

معدل سنوي

وأكد رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة (تسميات) الدكتور عبدالله المسند، استمرار الاستقرار الجوي العام في معظم المناطق حتى نهاية الأسبوع بوجه عام، إذ بلغت درجة الحرارة أمس أعلى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة في معظم المناطق.

وأضاف أنه سيزداد الشعور بالبرد ليلا في المناطق الشمالية، وربما يشعر بعض الناس بحاجته لإشعال النار في البر ليلا في الشمال والوسط، مشيرا إلى أن الموسم في بدايته يتميز بنشاط للإنفلونزا الموسمية، وفي آخره ومع بداية ديسمبر يبدأ معظم الناس بارتداء الملابس الشتوية في معظم المناطق خاصة الفجر.

غيم جزئي

وقال المسند إن موسم الوسم يشهد هجرة طيور الحبارى، والكروان، والكرك الأصلع، وفي آخره تبدأ هجرة طيور الجوني، والكدري، وعند دخول الوسم تواصل الشمس انحدارها إلى الجنوب، وتبدأ الأجواء بالتحسن التدريجي، وتنخفض درجة الحرارة ويبرد الليل.

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، تبوك، حائل، وتكون السماء صحوا إلى غائمة جزئيا على مناطق جازان، عسير، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك. مع فرصة لتكون الضباب على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي في الصباح الباكر. وتنشط الرياح السطحية على الجزء الشمالي من البحر الأحمر.

وذكر موقع طقس العرب أن طقسا حارا في عموم المناطق وحاراً نسبيا في الأجزاء الشمالية، ومعتدلا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية، مع احتمالية ضعيفة لزخات متفرقة ورعدية من الأمطار في أجزاء محدودة من عسير وجازان. وأيام الإثنين وحتى الخميس المقبل يتوقع انخفاض واضح على درجات الحرارة شمال المملكة، ليصبح الطقس دافئا نسبيا نهارا ومائلا للبرودة ليلا. وسيكون هناك نشاط للرياح وارتفاع الأمواج واضطراب البحر قبالة سواحل شمال البحر الأحمر.