طيور نجران بلا سوق

مقترح بلدي
وأوضح المتحدث الرسمي للمجلس البلدي بنجران محمود قحاط لـ «دوت الخليج» أن المجلس تقدم في وقت سابق بمقترح للأمانة بالتعاون مع القطاع الخاص للمشاركة في ظل عدم توافر مواقع مناسبة لهذه الأنشطة لدى الأمانة وذلك بإتاحة الفرصة للمستثمرين بتقديم عروضهم المتضمنة المساحة الكافية من الأرض ذات الموقع الجيد الذي يخدم السوق ويلبي احتياجات التاجر والمستهلك والسائح، وذلك تحت إشراف وشروط الأمانة لتكون سوقًا للحبوب والطيور والأعلاف في غرب نجران بآلية قانونية معينة تضمن أن يكون السعر والفائدة مناسبة ومعقولة للطرفين.
هواة ومستثمرون
وقال محسن اليامي إن السوق يعتبر مشجعًا كبيرًا نظرًا للإقبال الكبير وزيادة المبيعات، إذ يتميز بتوفير عدد من أنواع الحمام الأوروبي والأمريكي والمصري والعديد من الأنواع الأخرى.
وطالب عدد من المربين والمشترين بأن يكون هناك اهتمام وتطوير لسوق الطيور القائم باجتهادات فردية من الهواة والمستثمرين وذلك من خلال وضع مظلات ودورات مياه وسفلتة للحد من انتشار الغبار فضلًا عن ضرورة تنظيمه تحت مظلة الأمانة.
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