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الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال
تبدأ اليوم أولى بوادر الموجة الشتوية الباردة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف، وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز...
جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار
تعكف أمانة مدينة جدة على حماية سكان العروس والزائرين من تجمعات مائية قد تنتج من الأمطار تؤدي إلى تجمعات للآفات والحشرات مثل البعوض...
7 أصناف تين على الطريقة اليابانية
أعلن الناشط الزراعي والبيئي عبدالجبار بومرة لـ«دوت الخليج» أمس، إهداء مزارعي واحة الأحساء، بيتاً محمياً متكاملًا، ومزروعًا بأصناف...
نظافة مدينتين بالألوان
أرست أمانة الأحساء، أمس مشروعي نظافة مدينتي الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما، بقيمة 174 مليون ريال للعقدين. وحدد اللون الأصفر...
طيور نجران بلا سوق
يحظى تجمع بيع الطيور العشوائي الواقع في غرب نجران بإقبال كبير من المهتمين باقتناء الحيوانات والطيور والزواحف بأنواعها يوم الجمعة...
إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية
وجه مشرف الحراسات الأمنية بمشروع الإسكان العاجل بحي الشرفية بجدة محمد المحمادي خطابا لجميع السكان (وتم وضعه عند مدخل كل مبنى) يفيد...
كانت هذه تفاصيل خبر ضبط هندي حاول سرقة نقود من جهاز صراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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