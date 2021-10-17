الارشيف / اخبار السعوديه

ضبط هندي حاول سرقة نقود من جهاز صراف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/9
  • 2/9
  • 3/9
  • 4/9
  • 5/9
  • 6/9
  • 7/9
  • 8/9
  • 9/9

الموجة الباردة تتهيأ والبداية بالشمال

تبدأ اليوم أولى بوادر الموجة الشتوية الباردة على مناطق الحدود الشمالية وتبوك وحائل والجوف، وتوقع خبير الطقس والمناخ عبدالعزيز...

7864da44fe.jpgجدة: يُمن لقمان
0a178b20dd.jpg11 ربيع الأول 1443 هـ

جدة تستعد بخطة طوارئ لآفات الأمطار

تعكف أمانة مدينة جدة على حماية سكان العروس والزائرين من تجمعات مائية قد تنتج من الأمطار تؤدي إلى تجمعات للآفات والحشرات مثل البعوض...

icon-byline.pngجدة: يُمن لقمان
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ
<iframe width=" />

7 أصناف تين على الطريقة اليابانية

أعلن الناشط الزراعي والبيئي عبدالجبار بومرة لـ«دوت الخليج» أمس، إهداء مزارعي واحة الأحساء، بيتاً محمياً متكاملًا، ومزروعًا بأصناف...

icon-byline.pngالأحساء: عدنان الغزال
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

نظافة مدينتين بالألوان

أرست أمانة الأحساء، أمس مشروعي نظافة مدينتي الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما، بقيمة 174 مليون ريال للعقدين. وحدد اللون الأصفر...

icon-byline.pngالأحساء دوت الخليج
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ
<iframe width=" />

طيور نجران بلا سوق

يحظى تجمع بيع الطيور العشوائي الواقع في غرب نجران بإقبال كبير من المهتمين باقتناء الحيوانات والطيور والزواحف بأنواعها يوم الجمعة...

icon-byline.pngنجران: سالم آل كليب
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

إزالة الأبواب المغلقة بمواقف إسكان الشرفية

وجه مشرف الحراسات الأمنية بمشروع الإسكان العاجل بحي الشرفية بجدة محمد المحمادي خطابا لجميع السكان (وتم وضعه عند مدخل كل مبنى) يفيد...

icon-byline.pngجدة: محمد آل عمر
icon-clock.png11 ربيع الأول 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط هندي حاول سرقة نقود من جهاز صراف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا