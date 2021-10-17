الخارجية تدعو لعدم السفر إلى لبنان

دعت وزارة الخارجية، جميع المواطنين إلى اتباع التعليمات الصادرة من الجهات المعنية بعدم السفر إلى العديد من الدول ومنها لبنان، نظراً للظروف الراهنة حاليا.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان صادر عنها ، إنها تدعو الجميع إلى عدم التردد في التواصل معها عبر الأرقام المعلنة، مطالبة المواطنين المتواجدين في لبنان بأخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن التجمعات، لخطورتها على أمنهم وسلامتهم.