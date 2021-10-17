مذكرة تفاهم بين التدريب التقني بالمدينة وجمعية أسرتي

وقع مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة المدينة المنورة عيد الردادي مذكرة تفاهم مع أمين عام جمعية التنمية الأسرية بمنطقة المدينة المنورة «أسرتي» علي الزهراني. وذكر الردادي أن هذه المذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل، وتوحيد الجهود، وتحقيق المنافع المشتركة، من أجل التعاون في المسؤولية المجتمعية والصيانة التطوعية بمنطقة المدينة المنورة والخدمات والبرامج والاستشارات الأسرية لمنسوبي التدريب التقني بالمنطقة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمعية، وفق التزامات الطرفين المدرجة في المذكرة.



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