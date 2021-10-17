قناة: إسرائيل تستعد لتحول إيران إلى دولة "عتبة نووية"

محمد بن مسعود - الدمام - أجرى المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، مساء اليوم الأحد، جلسة مطولة حول إيران، بحسب إعلام عبري.

وقالت جيلي كوهين، المراسلة السياسية للقناة الرسمية “كان”، نقلا عن مصدر مطلع بتفاصيل اجتماع الكابينت، إن إسرائيل تستعد لأن تصبح إيران دولة “عتبة نووية”.

وأضاف المصدر أن القادة الإسرائيليين يدركون أن المحادثات مع إيران بشأن استئناف الاتفاق النووي تمضي إلى طريق مسدود.

وتابع أن بعض الدول التي شاركت في المحادثات في فيينا تدرك ذلك أيضا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده ستستأنف المفاوضات النووية مع القوى الدولية الأسبوع المقبل في فيينا، وذلك بعد تعثر المفاوضات عدة أشهر منذ تولي إبراهيم رئيسي الرئاسة الإيرانية.

وقال عبد اللهيان إن “إيران تعتزم متابعة المفاوضات بشأن القضايا الحاصلة منذ خروج الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي وليس القضايا الأخرى”.

يذكر أن الجولة السادسة من المفاوضات في فيينا حول العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، اختتمت، في 20 حزيران/ يونيو الماضي.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت في عهد الرئيس ترامب من جانب واحد من الاتفاق النووي الموقع من إيران ومجموعة القوى العالمية الخمس (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا)، إضافة إلى ألمانيا، في عام 2015؛ والذي يهدف إلى منع طهران من تطوير سلاح نووي.

وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل؛ الأمر الذي لم يقنع المجتمع الدولي.

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