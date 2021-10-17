اخبار الرياضه السعوديه فلادان يضبط «النواخذة»

وجرت مراسم التوقيع اليوم (الأحد) في قاعة المؤتمرات بالنادي، بحضور الرئيس التنفيذي للنادي معاذ العوهلي. وسيتولى المدرب الجديد فلادان ميلويفيتش قيادة الجهاز الفني لـ(فارس الدهناء) مع أول حصة تدريبية مقبلة للفريق بعد غد.
يذكر أن المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش ولد عام 1970، ويبلغ من العمر (51 عاما)، ومن أبرز الأندية التي لعب لها ريد ستار الصربي، باناثينايكوس اليوناني، وابولون سيمرنيس اليوناني.
واستمر فلادان في مسيرته الرياضية من لاعب إلى مدرب وتعد من أبرز الفرق التي دربها فريق جفور ايفانيشتا الصربي، وفريق تشوكاريتشكي الصربي، وفريق امونيا القبرصي، وفريق بانيونيوس اليوناني، وفريق ريد ستار الصربي، والنادي الأهلي السعودي، وفريق أيك اثينا اليوناني.
ومن أبرز إنجازاته تحقيق الدوري الصربي عام 2017، وعام 2018، وتحقيق كأس صربيا عام 2015، كما حصل على لقب أفضل مدرب في الدوري الصربي عام 2017، وحصل على أفضل مدرب صربي عام 2018.
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