بعضها ينتحل صفة مسؤولين.. البنك المركزي يكشف أساليب الاحتيال للحصول على المعلومات الشخصية والمالية

محمد بن مسعود - الدمام - 03-11-1443 09:00

صدى تبوك – متابعة

كشف البنك المركزي السعودي، اليوم الأحد، بعض أساليب الاحتيال المستخدمة للحصول على المعلومات الشخصية والمالية.

وأوضح أن محاولات الاحتيال قد تشمل انتحال صفة مسؤولين رسميين أو جهات رسمية حكومية وادعاء وجود إيداعات أو حقوق مالية مستحقة للشخص المُستهدف خداعه، أو انتحال صفة مؤسسات مالية وشركات استثمارية معروفة ومرخصة لعرض فرص استثمارية بنسب أرباح عالية وطلب تحويل أموال.

وأشار إلى أن بعض محاولات الاحتيال المالي قد تقوم بتزييف مواقع إلكترونية لجهات معروفة للحصول على المعلومات بطريقة غير شرعية، أو إرسال رسائل نصية أو عبر بريد إلكتروني مزيف، منتحلًا صفة جهة تجارية معروفة.