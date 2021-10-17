محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المدينة المنورة:
رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.
وعد أمير المدينة المنورة، الأمر الملكي إسهامًا في دفع عجلة التنمية، وتطوير للإنسان والمكان.
وشدد على أن الأمر الملكي الكريم يجسد حرص القيادة على مواكبة هذا الجزء الهام من الوطن الغالي للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المدينة المنورة يشكر القيادة على إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.