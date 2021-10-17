أمير المدينة المنورة يشكر القيادة على إنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ المدينة المنورة:

رفع أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بإنشاء هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء.

وعد أمير المدينة المنورة، الأمر الملكي إسهامًا في دفع عجلة التنمية، وتطوير للإنسان والمكان.

وشدد على أن الأمر الملكي الكريم يجسد حرص القيادة على مواكبة هذا الجزء الهام من الوطن الغالي للنهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها جميع مدن ومحافظات وقرى المملكة.