البرلمان العربي يدين الجرائم المتواصلة لميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس

أدان البرلمان العربي، العمليات الإرهابية المتكررة التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه أراضي المملكة العربية السعودية باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة واستهدافها المتكرر لمطار أبها الدولي والأعيان المدنية والاقتصادية مما يمثل انتهاكًا صارخاً للأمن والسلم الدوليين.

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم صادر عن جلسته العامة الأولى من دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث، تضامنه ووقوفه التام مع المملكة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي الانقلابية للتوقف عن مماطلتها والسماح بصيانة سفينة صافر، التي تشكل قنبلة موقوتة.

وشدد على ضرورة تنفيذ جميع متطلبات اتفاق الرياض بوصفه خطوة مهمة لتوحيد الصف اليمني، مجددًا دعمه لمبادرة المملكة التي تهدف إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وتخفيف المعاناة اليومية عن الشعب اليمني.

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإنهاء الوضع المأساوي في مأرب، مثلما تحرك تجاه أزمة الحديدة من خلال التوصل إلى اتفاق ستوكهولم، الذي دأبت ميليشيا الحوثي الانقلابية على انتهاكه باستمرار ووقف إمدادات الدعم المالي واللوجستي الذي تحصل عليه ميليشيا الحوثي الإرهابية.