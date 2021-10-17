«المرور»: ضبط 809 دراجات نارية مخالفة للأنظمة

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المرور السعودي، الأحد، ضبط 809 دراجات نارية مخالفة لأنظمة المرور، في مختلف مناطق المملكة.

وقال المرور السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة تنفذ الحملة الميدانية لضبط الدراجات الآلية المخالفة»، وذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور.

وأهاب المرور السعودي بضرورة التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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