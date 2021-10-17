أبرز ملامح لائحة تصنيف مخالفات كود البناء السعودي المعدَّلة

الرياض - محمد عبدالله - استعرضت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أبرز ملامح لائحة تصنيف مخالفات كود البناء المعدلة.

وشاركت اللجنة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف»، أوضحت من خلاله التدرج في تطبيق المخالفة وتوضح قيمة الغرامات لمخالفي المباني السكنية.

لائحة مخالفات كود البناء المعدلة

وبينّت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، أبرز ملامح وأهداف لائحة تصنيف مخالفات كود البناء المعدلة وتتمثل في التالي :

- التدرج في تطبيق لائحة المخالفات.

- تخفيض الغرامات لجميع أطراف البناء.

- تحديد المسؤولية على من ارتكب المخالفة.

- غرامات مخفضة لمخالفات المباني السكنية R3.

- تطبيق الغرامة على المسطح المخالف بالمتر المربع.

- تطبيق المخالفات حسب طبيعة الإشغال إلى سكني وغير سكني.

وأوضحت اللجنة، أن عدد مواد اللائحة المعدلة 19 مادة وتم تصنيف الأشغال إلى 5 تصنيفات، مشيرة إلى أن آلية تطبيق المخالفات تتمثل في التنبيه والإنذار وتطبيق الغرامة بحدودها الأدنى وأخيرًا إيقاف الأعمال في حال عدم التصحيح طوال هذه المراحل.

5 خطوات تتم عند ضبط المخالفات

كشفت اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي، الخطوات التي يتم إتباعها من قبل اللجنة في حال ضبط أي مخالفات بشأن كود البناء.

وأوضحت اللجنة، من خلال موقعها الإلكتروني الخاص، أنه عند ضبط مخالفة غير خطرة تشعر الجهة ذات العلاقة المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظاما، وتطلب منها إزالتها أو تصحيحها بما يتفق مع الكود في المدة المحددة في محضرالضبط.

وبينّت لجنة كود البناء السعودي، الخضوات النظامية المتبعة في حال ضبط أي مخالفات خطيرة؛ حيث تقوم الحهة ذات العلاقة بما يلي:

- إشعار المخالف بها بطرق الإبلاغ المتبعة نظامًا.

- طلب إزالتها أو تصحيحها فورًا بما يتفق مع الكود.

- إيقاف البناء أو الجزء أو القسم الذي يشكل خطورة.

- منع إشغال أو تشغيل أو إخلاء المبنى حتى إزالة المخالفة أو تصحيحها.

- إحالة المخالفة إلى لجنة النظر في المخالفات خلال مدة 5 أيام عمل من تاريخ ضبطها.

ويُشارك الوزارة في تطبيق الكود الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

وقد حددت اللائحة التنفيذية لنظام تطبيق كود البناء السعودي مهام الجهات ذات العلاقة في ممارسة مهماتها واختصاصاتها وفقاً لأنظمتها.

كود البناء السعودي

وكشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية، عن إجراءات تطبيق كود البناء السعودي على المشاريع السكنية وحزمة البرامج الممكنة.

يأتي ذلك قبل بدء تطبيق الكود السعودي للمباني السكنية على جميع مناطق السعودية مطلع يوليو 2021.

وعند إصدار الرخص الإنشائية للمباني السكنية عبر منصة «بلدي» يتم تحقيق جميع متطلبات الكود السعودي للمباني السكنية وذلك من خلال تعاقد المستفيد مع مكتب هندسي مصمم يقوم بإعداد التصاميم والرسومات وفق الكود السعودي للمباني السكنية.

من جهتها، أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، أنه يمكن استخراج رخص البناء عن طريق منصة «بلدي» مشيرة إلى أن كود البناء السعودي للمباني مطبق حاليًّا بصفة استرشادية.

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