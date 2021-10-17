لحظة خلع وزيري الصحة والحج لـ«الكمامة» تزامناً مع تخفيف الاحترازات

الرياض - محمد عبدالله - نشر عبدالله بن مفرح عسيري وكيل وزارة الصحة، الأحد، مقطع فيديو وثق من خلاله لحظة نزع وزير الصحة م. فهد الجلاجل ووزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة للكمامة؛ بالتزامن مع دخول قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية حيز التنفيذ.

وقال وزير الصحة، فهد الجلاجل، اليوم ولله الحمد أول يوم لتطبيق عدم لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة، ونحن الآن في مكان مفتوح.

وأضاف الجلاجل، الحمد لله تحقق هذا بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة سمو ولي العهد ولله الحمد، واليوم حققت المملكة مكتسب جميل جدا، رغم استمرار الجائحة في العالم، كما توجه بالشكر للوزير د. توفيق الربيعة على جهود في وزارة الصحة.

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