بشأن تجديد رخصة القيادة وجواز السفر..  «أبشر» ترد على أبرز 5 استفسارات

الرياض - محمد عبدالله - ردت منصة أبشر، على أبرز الاستفسارات التي وردتها خلال أسبوع فيما يتعلق بتجديد رخصة القيادة وكذلك تجديد جواز السفر وتفعيل الحسابات الشخصية بها.

وشاركت أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، صورة معلوماتية «إنفوجراف» أوضحت من خلالها أبرز 5 استفسارات وردتها خلال أسبوع.

خدمات التجديد عبر أبشر

وبينّت منصة أبشر، ردًا على استفسار حول إمكانية تجديد رخصة سير عمومي من خلال أبشر، موضحة أنه لا يمكن ذلك حاليًا.

وردت أبشر، حول استفسار بشأن إمكانية معرفة أو ملاحظة إذا كانت الهوية الوطنية نالفة أو مفقودة عند تجديد رخصة القيادة.

وأشارت إلى أنه يمكن التحقق من صلاحية الهوية الوطنية بعد تسجيل الدخول للحساب الشخصي في منصة أبشر أسفل الصفحة الرئيسة.

وبشأن تساؤل حول رغبة مواطن معرفة آلية تجديد الجوزا لعامل منزلي لمدة سنة، بينّت منصة أبشر، أنه يتم تجديد جواز سفر المقيم من خلال سفارة بلده في المملكة ثم بعد ذلك يقوم المستفيد بالدخول على حسابه الشخصي بمنصة أبشر لتحديث معلومات الجواز.

تفعيل حساب أبشر

وأوضحت منصة أبشر، بشأن استفسار حول إمكانية تسجيل وتفعيل حساب أبشر لأحد أفراد الأسرة يبلغ 15 عامًا ويمتلك هوية وطنية، أنه يمكن التسجيل وتفعيل حسابه في أبشر من خلال إتباع الخطوات التالية:

- إتمام عملية التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

- تفعيل الحساب من خلال الحساب البنكي أو أجهزة الخدمة الذاتية أو موظفي الجوازات والأحوال المدنية.

وردت منصة أبشر، على تساؤل بشأن آلية معرفة المركبات المفوض عليها من خلالها، موضحة أن ذلك يتم من خلال الدخول على الخساب الشخصي في منصة أبشر ثم اختيار المركبات والنقر على الخدمات ثم الضغط على إدارة المركبات.

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