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5 مناطق تتصدر مخالفات «كورونا» بالمملكة خلال أسبوع

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، تسجيل أكثر من 22 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية بالمملكة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن 5 مناطق سجلت العدد الأعلى من المخالفات.

وقالت وزارة الداخلية، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إن  إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كوفيد-19» بلغت (22746) مخالفة وذلك للفترة من 4 / 3 / 1443هـ  حتى 10 / 3 / 1443هـ.

وذكرت في إنفوجراف توضيحي أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع بـ( 8674)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(4251)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2113)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1630).

وأشارت إلى أن منطقة القصيم  سجلت (1611)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة حائل بـ(1016)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(563)، ومنطقة جازان بـ(468)، ومنطقة عسير بـ(386)، ومنطقة تبوك بـ(364)، ومنطقة الباحة بـ(363)، ومنطقة نجران بـ(92).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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