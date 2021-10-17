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بالفيديو.. الزي السعودي يُزين وجوه الإنجليز قبل مواجهة نيوكاسل وتوتنهام

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الرياض - محمد عبدالله - حرصت الجماهير الإنجليزي الداعمة لنادي نيوكاسل على ارتداء الزي الشعبي السعودي أثناء تواجدها في مدرجات مباراة الفريق أمام توتنهام.

ويواجه نيوكاسل منافسه توتنهام في إطار مباريات الجولة الثامنة من منافسات الممتاز.

وعبرت جماهير النادي العريق عن سعادته البالغة باستحواذ صندوق الاستثمار العامة السعودي على النادي بعد مرور 7 جولات من الموسم الحالي.

وأكدت الجماهير الإنجليزية في تصريحات تلفزيونية قبل اللقاء، أن التواجد السعودي في نيوكاسل يُعد تطورا تاريخيا وخطوة نحو مستقبل مشرق فنيًا وإداريًا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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