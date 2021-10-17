مقطع يوثق لحظة توديع توفيق الربيعة لزملائه في «الصحة»

الرياض - محمد عبدالله - أظهر مقطع فيديو لحظة توديع الوزير د. توفيق الربيعة لزملائه مقدماً شكره وثنائه على ما تم تحقيقه من انجازات نوعية بالقطاع الصحي أثناء فترة تكليفه.

ونظم منسوبو وزارة الصحة احتفالاً وتكريماً للوزير توفيق الربيعة، فيما أبدى الوزير سعادته بالعمل معهم وتمنى لهم جمعيا التوفيق.

كما توجه وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة بالشكر لوزير الصحة م. فهد الجلاجل، وقام بزيارة قيادات ومنسوبي الصحة وشكرهم على كل الجهود التي قدموها والإخلاص والتفاني لخدمة الوطن خلال جائحة كورونا، ومساهمتهم في تطوير القطاع الصحي.

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