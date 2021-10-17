وكيل «الصحة» يرد على المشككين في انحسار جائحة كورونا بالسعودية

الرياض - محمد عبدالله - رد وكيل وزارة الصحة على من وصفهم بـ«الطابور الخامس»، والذي شكك في انحسار الجائحة في السعودية.

وقال وكيل «الصحة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الجائحة انحسرت في السعودية، إلا أنها لم تنته بعد، مشيرًا إلى أن ما تم جاء بجهود الدولة بأكملها.

وأشار عسيري إلى أن «العمل ابتدر بكلمة خادم الحرمين الشريفين الشهيرة لأبناء شعبه، فانتفضت كل مفاصل الدولة، واستجاب المواطن والمقيم».

وأكد أنه من حق المواطنين والمقيمين والأجهزة المسؤولة في المملكة الابتهاج بما تحقق من إنجاز، «رغم أنوف الحاقدين».

وبدأت المملكة، اليوم الأحد، تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، فيما دخل قرار السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح دون تقييد للعدد واستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي حيز التنفيذ.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، قال إنه وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة ونظراً للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، فقد صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من يوم غد الأحد وذلك على النحو التالي:

أولاً: عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

ثانياً: يتم تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح (كوفيد-19) على النحو الآتي:

1- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

2- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

3- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

4- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها بدون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية نظراً لخطورة السلوكيات المرتبطة به.

ثالثاً: يشترط التحصين بجرعتين لدخول كافة المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانيا أعلاه ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنيين بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا. مع الالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.

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