متحدث «البلديات» يوضح ضوابط السماح بحفلات الأعراس في قاعات الأفراح

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، سيف سالم السويلم، إن تخفيف الإجراءات الاحترازية من كورونا لا يعني زوال الخطر بالكامل، مشيرًا إلى أن ذلك الأمر يدفعنا لمواصلة الجهد لتحقيق النجاح الكبير.

وأكد متحدث «البلدية والقروية والإسكان»، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، تنفيذ 5,300,000 جولة رقابية منذ بدء جائحة كورونا في مختلف مناطق السعودية، مشيرًا إلى أنه تمت مخالفة 95,000 منشأة مخالفة واتخذت الإجراءات اللازمة حيالها.

وأشار إلى السماح بحفلات الأعراس في قاعات الأفراح دون التقييد بالعدد مع مراعاة البروتوكولات الصحية ومنها التحصين بجرعتين وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة.

وأكد متحدث "البلدية والقروية والإسكان، أن الكمامة إلزامية في قاعات الأفراح والأماكن المغلقة والمطاعم والمقاهي.

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