مسؤول أمريكي سابق يقدم نصيحة إلى بايدن لتسريع التطبيع بين السعودية وإسرائيل

وجه وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، دعوة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن إيران وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وشدد بومبيو، في حديث مع "صحيفة تلغراف" البريطانية، "على ضرورة أن يتعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن بحزم أكبر مع إيران إذا كان يأمل في إقناع السعودية بأن تصبح الدولة العربية التالية التي تقيم علاقات مع إسرائيل".

وأضاف أن "السلطات السعودية بحاجة إلى تأكيدات أقوى من واشنطن بأنه ستتم حمايتها من القوات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط"، معربا عن اقتناعه بأنه سيكون هناك المزيد من الدول التي ستنضم إلى اتفاقيات أبراهام، وأن المملكة العربية السعودية ستنضم في يوم من الأيام أيضا.

واحتفت إحدى الصحف الإسرائيلية بتصريحات وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأخيرة، عقب لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، معتبرة أنها مدح لإسرائيل.

ووفقا لصحيفة "إسرائيل اليوم"، فقد "فاجأ وزير الخارجية السعودي العالم كله بمدحه لإسرائيل من واشنطن وأمام الجميع، قائلا: "إسرائيل أسهمت في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة"، حسب تعبير الصحيفة الإسرائيلية.

وقالت: "لكن بن فرحان استدرك، قائلا: "يجب معالجة القضية الفلسطينية"، مؤكدة أنه "ليس كل يوم يمدح سعودي كبير إسرائيل أمام الجميع وليس كل يوم يحدث ذلك في واشنطن".

ووُقعت "اتفاقات أبراهام" برعاية واشنطن في سبتمبر/أيلول 2020 لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات والبحرين، وبعدها أعلن عن تطبيع العلاقات مع المغرب والسودان.

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