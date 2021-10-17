وقالت المنصة ردا على أحد المستفسرين بالقول: "لا يوجد هناك أي إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي على منصة إيفاء. يرجى التأكد من صحة الرابط وهو efaa.sa".
ويعرض الرابط المنتشر تفاصيل «البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة»، والذي يتيح لمن لديه مخالفة مرورية واحدة أو أكثر، سجلت قبل تاريخ 1442/08/19 هـ الموافق 01 أبريل 2021، الانضمام والحصول على إعفاء «20%» من قيمة المخالفة / المخالفات سواء كان السداد دفعة واحدة أو على دفعات متفرقة.
وفيما يلي بعض المعلومات التي وردت في الموقع التي تم تداوله على نطاق واسع ولم تتأكد صحتها حتى الآن:
*المؤهلون للانضمام إلى البرنامج
من لديه مخالفة مرورية واحدة أو أكثر سجلت قبل تاريخ 1442/08/19 هـ الموافق 01 أبريل 2021.
*فوائد الانضمام إلى البرنامج إعفاء «20%» من قيمة المخالفة / المخالفات سواء كان السداد دفعة واحدة أو على دفعات متفرقة.
*آخر تاريخ للتسجيل في البرنامج آخر يوم للتسجيل في البرنامج التحفيزي لسداد المخالفات المروية المتراكمة، هو تاريخ 1443/05/27 هـ الموافق 31/ 12/ 2021، بعد هذا التاريخ سيتم إيقاف التسجيل في البرنامج.
*مدة البرنامج سنة واحدة من تاريخ إطلاق البرنامج. لضمان الاستمرار بالبرنامج يجب مراعاة الآتي:
- عدم ارتكاب أي مخالفة من المخالفات التالية خلال مدة البرنامج
- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير محذّر من القيادة تحت تأثيرها.
- التفحيط
- تجاوز السرعة المحددة على الطريق بأكثر من «50كم/الساعة»، وذلك في الطرق التي تكون السرعة القصوى فيها «120/كم» فأقل.
- تجاوز السرعة المحددة على الطريق بأكثر من «30كم/ الساعة»، وذلك في الطرق التي تكون السرعة القصوى فيها «140كم/ الساعة».
كانت هذه تفاصيل خبر إيفاء : لا يوجد إعلان رسمي لبرنامج تحفيزي لسداد المخالفات المرورية المتراكمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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