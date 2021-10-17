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البلدية تحدد الاحترازات في صالات الأفراح وصوالين التجميل

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وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف سالم السويلم أنه تم خلال هذا العام 2021 تنفيذ أكثر من 5.350.000 جولة رقابية تمت عبر أمانات المناطق والبلديات التابعة لها، حيث جرى ضبط 95 ألف منشأة مخالفة تم إتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وفق الأنظمة واللوائح المحددة.

وأوضح أن الوزارة ترأس العديد من اللجان الخاصة بمتابعة مستجدات فيروس التي انبثق منها 17 لجنة تنفيذية بالتعاون مع 10 جهات حكومية حيث تم تنفيذ 6.450.000 زيارة رقابية على المنشآت أسفرت عن رصد أكثر من 154 ألف منشأة مخالفة تم تطبيق ما يلزم بشأنها.

وأشار السويلم إلى السماح بإقامة المناسبات في قاعات الاحتفالات وغيرها مع مراعاة الالتزام بالضوابط والبروتوكولات الصحية التي أقرتها الصحة العامة التي من أبرزها التحصين بجرعتين لقاح، وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية الجديدة، موضحا السماح بتقديم خدمة التزيين النسائي، وفقا للبروتوكول المعمول به لصالونات التجميل، مؤكدًا ضرورة التأكد من إلتزام الحضور بالاشتراطات والبروتوكولات.


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MO Nasa

MO Nasa

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