البلدية تحدد الاحترازات في صالات الأفراح وصوالين التجميل

وأوضح أن الوزارة ترأس العديد من اللجان الخاصة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا التي انبثق منها 17 لجنة تنفيذية بالتعاون مع 10 جهات حكومية حيث تم تنفيذ 6.450.000 زيارة رقابية على المنشآت أسفرت عن رصد أكثر من 154 ألف منشأة مخالفة تم تطبيق ما يلزم بشأنها.
وأشار السويلم إلى السماح بإقامة المناسبات في قاعات الاحتفالات وغيرها مع مراعاة الالتزام بالضوابط والبروتوكولات الصحية التي أقرتها الصحة العامة التي من أبرزها التحصين بجرعتين لقاح، وارتداء الكمامة والتعقيم المستمر والتهوية الجديدة، موضحا السماح بتقديم خدمة التزيين النسائي، وفقا للبروتوكول المعمول به لصالونات التجميل، مؤكدًا ضرورة التأكد من إلتزام الحضور بالاشتراطات والبروتوكولات.
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