شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض أوجه العلاقات مع نظيره الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، بمستشار الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.

وجرى خلال الاتصال، استعراض أوجه العلاقات السعودية الصينية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.