شكرا لقرائتكم خبر عن شبكة قطارات بالجبيل.. وزير النقل يكشف لـ ”الخليج 365” عن مشروعات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - الشرقية تشهد عددًا من المشاريع الضخمة في مجال النقل

- الطريق السككي الذي يربط الدمام والجبيل من المتوقع تدشينه قبل منتصف 2022م

أكد وزير النقل والخدمات اللوجستية م.صالح الجاسر، أن المنطقة الشرقية تشهد عددًا من المشاريع الضخمة في مجال النقل، ومن أبرزها شبكة القطارات داخل مدينة الجبيل، والتي تربط المصانع الضخمة القائمة في الجبيل الصناعية؛ لتصبح مرتبطة بميناء الجبيل، وميناء الدمام.

وأشار في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إلى الطريق السككي الذي يربط الدمام والجبيل، من المتوقع تدشينه قبل منتصف 2022م، لافتًا إلى الجسر البري، وهو عبارة عن خط سككي، يربط غرب المملكة بشرقها، بدءًا من ينبع مرورًا بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، وميناء جدة، إلى الرياض.

وتفقد الوزير، اليوم، مواقع العمل في المشروعات القائمة، والطرق؛ للتأكد من سير العمل، والقدرة على إنجاز المشاريع.

ووقف على طريق "أبو حدرية"، واصفًا إياه بأحد الطرق الرئيسية الشريانية، وأن هناك اهتمامًا كبيرًا بإصلاحه شاملًا وكاملًا، وتخصيص 900 مليون ريال لذلك، بعدد من المشاريع، مع تجهيز أنماط الإصلاح حسب المنطقة.