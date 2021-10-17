احباط مخطط إرهابي كبير في حضرموت

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من خمسة عناصر يقودهم قيادي إرهابي من الصف الأول.

وأشار المحافظ البحسني إلى أن القيادي الإرهابي أدلى بمعلومات خطيرة، وتخطيطات للعناصر الإرهابية لتدمير منشآت حيوية ومهمة مثل البنك المركزي ومقر الأمن والشرطة واستهداف المعسكرات العسكرية ومقر السلطة المحلية، مؤكدًا أن قيادة السلطة بالمحافظة ستتخذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد هذه المجاميع التي تريد السوء لحضرموت.

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وحيّا محافظ حضرموت الأجهزة الاستخباراتية والأمنية والعيون الساهرة في سبيل حفظ أمن واستقرار المحافظة، شاكرًا إياهم على النجاح الأمني الكبير الذي حققوه وإفشال المخططات الإرهابية، داعيًا المواطنين إلى مؤازرة القوة العسكرة والأمنية، والإلتفاف حولها للرفع من معنوياتها في هذه الأيام التي تكالبت فيها الأعداء على حضرموت، مشددًا على ضرورة رفع اليقظة والانتباه، وتعزيز الجبهة الداخلية كلًا في موقعه للحفاظ على ما تحقق للمحافظة من إنجاز كبير في ملف الأمن والاستقرار.