شكرا لقرائتكم خبر عن الأحساء.. 174 مليون ريال لمشروعي النظافة بـ «جفر وعمران» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما خلال الأشهر القليلة القادمة.

- الارتقاء بأعمال النظافة العامة في مدينتي الجفر والعمران وتوابعهما

أرست أمانة الأحساء مشروعي النظافة لمدينتي "الجفر والعمران والبلدات التابعة لهما) بمخصصات مالية، بلغت 174 مليون ريال للعقدين " 87 مليون ريال للعقد الواحد " .

وأوضح أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا، أن المشروعين في طور التجهيز والإعداد للبدء في تشغيلهما خلال الأشهر القليلة القادمة، مؤكداً أن اعتماد هذين المشروعين المتكاملين من شأنه الإسهام في الارتقاء بأعمال النظافة العامة في مدينتي الجفر والعمران وتوابعهما، انطلاقاً من الحاجة الفعلية لمشروعين بهذا الحجم، بما يتوائم مع نسبة التمدد العمراني والكثافة السكانية وفق الدراسات التخطيطية المستفيضة للمنطقة.

وبين أن كلا المشروعين سيتضمنان تخصيص آليات ومعدات نظافة حديثة، مع تنفيذ الأمانة لخطط وبرامج رقابية وإشرافية مقننة على مدار الساعة للوصول إلى نتائج إيجابية وتحقيق اهداف المشروع.

وكشف الملا، أنه حُدد اللون "الأصفر الفسفوري" لمشروع مدينة الجفر ، بينما تم تحديد اللون " البرتقالي "لمشروع مدينة العمران، على أن يشمل ذلك الزي الموحد للعاملين والآليات والمركبات.

وتقدم الملا بجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة – يحفظها الله - ، على دعمها اللامحدود للارتقاء بالقطاع الخدمي والتطويري على كافة الأصعدة وللقطاع البلدي على وجه التحديد خدمةً للوطن والمواطن، في ظل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف امير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ومحافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ودعم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، المتواصل للتطوير التنموي والخدمي لأمانة الأحساء.