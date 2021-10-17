شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 مستفيد بالسنغال من مشروع مكافحة العمى لمركز الملك سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروع مكافحة العمى والأمراض المسببة له في جمهورية السنغال المنفذ خلال الفترة من 8 حتى 15 أكتوبر 2021م، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي.

وكشف الفريق الطبي التطوعي خلال الحملة في مدينة "فاتيك" على 3,500 مستفيد وأجرى 358 عملية لإزالة الماء الأبيض، ووزع 950 نظارة طبية.

وتأتي هذه الحملة امتدادًا للمشاريع المتصلة بمكافحة العمى، التي تنفذها المملكة ممثلة بالمركز للعائلات من ذوي الدخل المحدود في عدد من الدول الشقيقة والصديقة.