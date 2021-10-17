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بكامل حلتها.. «شؤون الحرمين» تعلن عودة جميع الخدمات لضيوف الرحمن

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الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة شؤون الحرمين عن عودة جميع الخدمات التي كانت موجودة قبل الجائحة، موضحة أنه تم رفع عدد أبواب دخول المعتمرين إلى 44 بابا، فيما خصص 780 موظفًا وموظفة للإشراف على التفويج، كما سيخصص صحن الطواف للمعتمرين فقط.

وأوضحت أن العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي ﷺ، تتطلب إصدار تصريح من تطبيق توكلنا للمحصنين

عند الدخول.

كما أكدت على عودة جميع حلقات القرآن الكريم والدروس العلمية حضورياً، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمصليات بالتوسعة الثالثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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