شكرا لقرائتكم خبر عن بكامل حلتها.. «شؤون الحرمين» تعلن عودة جميع الخدمات لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وكالة شؤون الحرمين عن عودة جميع الخدمات التي كانت موجودة قبل الجائحة، موضحة أنه تم رفع عدد أبواب دخول المعتمرين إلى 44 بابا، فيما خصص 780 موظفًا وموظفة للإشراف على التفويج، كما سيخصص صحن الطواف للمعتمرين فقط.

وأوضحت أن العمرة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة في المسجد النبوي وزيارة قبر النبي ﷺ، تتطلب إصدار تصريح من تطبيق توكلنا للمحصنين

عند الدخول.

كما أكدت على عودة جميع حلقات القرآن الكريم والدروس العلمية حضورياً، والاستفادة من كامل الطاقة الاستيعابية للمصليات بالتوسعة السعودية الثالثة.