شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تتيح بعض خدماتها للمواطنين بالإمارات.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أتاحت وزارة الداخلية، خدمة "الأحوال المدنية في الخارج" للمواطنين المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية 2021 بدبي.

وتتضمن الخدمة تجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين، المنتهي تاريخ صلاحيتها أو التي تبقى على انتهائها ستة أشهر تيسيرًا عليهم.

وستقدم الخدمة خلال فترة إقامة المعرض من تاريخ 17 -21 أكتوبر، في جناح وزارة الداخلية الواقع في قاعة الشيخ سعيد للحكومات، جناح رقم S1-D1.