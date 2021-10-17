شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية ثانياً.. ضبط 22746 مخالفة للتدابير الوقائية خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد-19" (22746)، مخالفة وذلك للفترة من 4 / 3 / 1443هـ حتى 10 / 3 / 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع بـ( 8674)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(4251)، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2113)، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1630)، ومنطقة القصيم بـ(1611)، ومنطقة الجوف بـ(1215)، ومنطقة حائل بـ(1016)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(563)، ومنطقة جازان بـ(468)، ومنطقة عسير بـ(386)، ومنطقة تبوك بـ(364)، ومنطقة الباحة بـ(363)، ومنطقة نجران بـ(92).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين، بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.