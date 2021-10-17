بعد تخفيف الاحترازات.. وزير الصحة الجديد ينزع كمامته خلال وداع الربيعة (فيديو)

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق وثّق مقطع فيديو، لحظة قيام وزير الصحة الجديد، فهد الجلاجل، بنزع كمامته خلال إشادته بجهود وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أثناء توليه مسئولية الوزارة سابقا. وأظهر الفيديو، الجلاجل وهو ينزاع الكمامة بعد خروجه مع الربيعة لمكان مفتوح، في إشار إلى تنفيذ التعليمات الجديدة بتخفيف الاحترازات الصحية. وقدم الجلاجل الشكر للدكتور الربيعة على ما قدمه خلال فترة عملة بوزارة الصحة.

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