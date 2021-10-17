اخبار الخليج – ناصر بن حمد: الجامعة الأمريكية لها دور بارز في العلم والمعرفة

محمد بن مسعود - الدمام - قام سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، بزيارة إلى الجامعة الأمريكية، حيث التقى بالهيئتين التعليمية والإدارية.

وأكد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة أن الحركة التعليمية في المملكة تشهد تقدم كبير في ظل الرؤية الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه واهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وعم سموه المتواصل للحركة التعليمية الرافدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مملكة البحرين.

وقال سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للطلبة والطالبات على أهمية المرحلة الحالية في حياتهم الدراسية ومواصلة مسيرتهم العلمية، مبيناً سموه إلى أنه حريص على دعمهم في تحقيق أهدافهم النبيلة التعليمية.

وأعرب سموه عن تقديره للجهود البارزة التي تبذلها الهيئتين التعليمية والإدارية في الجامعة الأمريكية في تقديم أفضل سبل التعليم المميز للطلبة والطالبات.

كما شهدت زيارة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إلى الجامعة الأمريكية، لقاء مفتوح مع الطلبة والطالبات، حيث رد سموه على استفسارات الطلاب وقدم لهم كل الدعم والتشجيع وحثهم على نهل العلم والمعرفة ومواصلة مسيرة التحصيل العلمي.

وفي نهاية الزيارة، تسلم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة هدية تذكارية من الهيئة الإدارية في الجامعة الأمريكية.