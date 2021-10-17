محمد بن مسعود - الدمام - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن البدء في إعطاء جرعة معززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الأشخاص الذين خضعوا لعمليات زراعة أعضاء ومرضى الفشل الكلوي المزمن.
واستعراض المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا، مستجدات أوضاع جائحة كورونا المستجد بالمملكة والتدابير الوقائية المطلوبة في ضوء قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المتبعة منذ بداية الجائحة.
وأوضح أن الأيام القادمة سوف تشهد توسعًا في إعطاء الجرعة المعززة لشرائح أخرى من المستفيدين، على رأسها المصابون بأمراض مزمنة أخرى، والمهن التي تواجه المخاطر، وعلى رأسها الممارسون الصحيون.
ولفت المتحدث إلى الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها في الفترة الحالية، والتي تتمثل في ارتداء الكمامة في الأماكن التي يلزم القيام بذلك فيها، مشددًا على ضرورة الحفاظ على الوعي المجتمعي المكتسب خلال الجائحة، والمتمثل في غسل اليدين والحفاظ على مسافة تحول دون تشكيل خطورة على صحة الإنسان.
كما أكد أن الحصول على جرعتين من اللقاح يعد أمرًا مهمًا في كافة مراحل الحمل، بما في ذلك المتعافيات من الإصابة والحاصلات على جرعة واحدة من اللقاح.
كانت هذه تفاصيل خبر 5 رسائل هامة من متحدث الصحة.. منها إعطاء جرعة معززة لبعض الفئات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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