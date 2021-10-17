متحدث «الداخلية»: التحقق من التحصين بجرعتين عند دخول المنشآت.. والعقوبات بحق المخالفين

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال عبدالمحسن الشلهوب، إن الجهات المختصة ستقوم بتطبيق العقوبات بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية.

وأكد متحدث الداخلية، في تصريحات له خلال المؤتمر الصحفي، الاستمرار في التحقق من حالة التحصين بجرعتين من لقاحات كورونا عند دخول المنشآت.

وأشار إلى أن الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية صدرت ابتداء من اليوم، مؤكدًا عدم الإلزام بالكمامة في الأماكن المفتوحة للمحصنين بجرعتين من لقاح كورونا.

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