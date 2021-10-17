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متحدث «الصحة» يعلن بدء إعطاء الجرعة المعززة لبعض الفئات ويكشف موعد التوسع فيها

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الرياض - محمد عبدالله -  قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المملكة بدأت بإعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر، مشيرًا إلى أنه في الأيام القادمة سوف نتوسع أكثر في شريحة المستفيدين.

وأكد متحدث «الصحة»، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم، أن الجرعتين الأولى والثانية من لقاحات آمنة على الحوامل سواء في بداية الحمل أو عند اقتراب الولادة، ويجب استكمال التحصين بجرعتين.

وأشار إلى أن الأبحاث والدراسات أثبتت أن لقاح موديرنا ذو كفاءة عالية وأعلى من أمثاله من اللقاحات في مواجهة التحورات المثيرة للقلق ومن أبرزها تحور دلتا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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