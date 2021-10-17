اقتصادي يوضح 6 أسباب لتحديد ساعات العمل في القطاع الخاص

الرياض - محمد عبدالله - أوضح فهد بن جمعة، الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى سابقا، أسباب تحديد ساعات العمل في القطاع الخاص بين 35- 40 ساعة أسبوعيا.

وقال "بن جمعة"، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن تحديد ساعات العمل يقلص معدل البطالة بتوظيف المزيد، كما يرفع إنتاجية العامل، فضلا عن تحفيز السعوديين على العمل واستمرارهم.

وتضمنت الأسباب، أن صرف الأجر أسبوعيا يعد محفزًا آخر، وكذلك تمتع العامل براحة أسبوعية، إضافة إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي، بحسب عضو الشورى السابق.

كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، جددت التذكير بساعات العمل المقررة (يوميا وأسبوعيا) في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة، عبر موقع «الثقافة العمالية»، إنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم الواحد، إذا اعتمد صاحب العمل المعيار اليومي أو أكثر من 48 ساعة في الأسبوع، إذا اعتمد المعيار الأسبوعي.

وأشارت الوزارة إلى تخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان (للمسلمين)، بحيث لا تزيد على 6 ساعات في اليوم، أو 36 ساعة في الأسبوع.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد للوزارة، عبر حسابه الرسمي «العناية بالعملاء»، بموقع «تويتر»، تساءل فيه أحد المستفيدين عن عدد ساعات العمل المحددة يوما في القطاع الخاص (يوميا وأسبوعيا)؟.

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