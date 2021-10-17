تنفيذ حكم القتل قصاصًا في جانٍ قتل مواطنًا بجيزان

الرياض - محمد عبدالله - أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة بمدينة جيزان، لقتله مواطنا بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته.

وفيما يلي نصه:

قال الله تعالى "يأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى" الآية.

وقال تعالى "ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون".

أقدم/ عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" على قتل/ عبدالمحسن بن حمود بن ضيف الله ناصر "سعودي الجنسية" وذلك بضربه على رأسه وسقوطه على الأرض ووفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني/ عبدالله بن علي بن محمد الزبيدي "سعودي الجنسية" اليوم الأحد 11 / 3 / 1443هـ بإصلاحية السجون بمنطقة جازان.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

والله الهادي إلى سواء السبيل.

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