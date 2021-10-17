لديّ دفعة حالتها «مدفوعة» ولم تصلني ماذا أفعل؟.. حساب المواطن يجيب

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت برنامج حساب المواطن الإجراءات المطلوبة في حال كان هناك دفعة حالتها مدفعوعة لكنها لم تصل إلى الحساب البنكي للمستفيد.

خطوات الشكوى

وأضاف حساب المواطن عبر موقعه الإلكتروني أن في حال كانت هناك دفعة حالتها مدفعوعة لكنها لم تصل إلى الحساب البنكي للمستفيد، فيجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى حساب المستفيد والضغط على «حالة الاستحقاق».

اضغط أيقونة «تقديم شكوى على الدفعة الحالية».

أو اضغط على اضغط لمشاهدة الدفعات السابقة في حال رغبتك تقديم شكوى على دفعات سابقة

3-الضغط على «تقديم شكوى» على الدفعة المحددة.

4-قم باختيار نوع الشكوى «دفعة لم تستلم».

5- سيظهر لك التالي

-تعريف المرفقات المطلوبة وهي «كشف حساب».

-أيقونة «استعراض الملف».

6-اضغط على أيقونة «استعراض الملف» لإرفاق «كشف الحساب».

7- اضغط إرسال الشكوى لإكمال الإجراء.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 47، وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط، اضغط هنا.

وأكد حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة أن البرنامج قدم 1.9 مليار ريال لـ 10.5 ملايين مستفيد وتابع شملهم الدعم في برنامج حساب المواطن لشهر أكتوبر.

كما صرف برنامج حساب المواطن خلال الدفعة 47، نحو 23 مليون ريال عبارة عن تعويضات للدفعات السابقة، كما أن 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم.

وأوضح برنامج حساب المواطن أن البرنامج صرف نحو 105 مليارات ريال سعودي إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقة برنامج حساب المواطن حتى الدفعة الـ47 لشهر أكتوبر.

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