ضبط 1400 ملاحظة ومخالفة بأسواق ومطاعم الطائف خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - قامت وكالة الخدمات والبلديات الفرعية بأمانة الطائف بتنفيذ 3620 جولة رقابية على الأسواق والشوارع والمراكز التجارية والمطاعم والمطابخ وصالونات الحلاقة، وذلك خلال الأسبوع المنصرم، وأسفرت الحملة عن ضبط أكثر من 1400 ملاحظة ومخالفة للاشتراطات الصحية .

ونفذت الإدارة العامة لصحة البيئة حملة رقابية ميدانية على الملاحم وأقسام بيع اللحوم بالمراكز التجارية بنطاق البلديات الفرعية (شرق وغرب وشمال وجنوب الطائف، والشفا والهدا، والسيل الصغير والكبير، والطائف الجديد وعشيرة)، وذلك لمتابعة التزامها بالاشتراطات الصحية والاشتراطات الخاصة ببيع وتداول اللحوم مع فحص آلية الحفظ وطرق العرض وسلامة اللحوم وتوفر شهادات تثبت مصدرها، واستخدمت الفرق الرقابة خلال الجولات أجهزة لقياس سلامة اللحوم والحفظ.

وأوضحت الأمانة أنَّ الجولات الميدانية تهدف إلى تعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية وسلامة المعروضات ورصدت الفرق تهاون الأنشطة في التقيد بالاشتراطات الصحية وبعض التعليمات البلدية.

كما نفذت الإدارة العامة للأسواق حملة مماثلة لمنع التجاوزات وضبط أي مخالفات تطال صحة المستهلك، وجرى إزالة العديد من البسطات المتجولة والبسطات الثابتة المخالفة، بالإضافة إلى تغطية المحاور التجارية من المدينة والتعاون مع البلديات الفرعية في ضبط أوضاع الأسواق وإيقاف المخالفات وتطبيق اللوائح والجزائية.

ومن جهتها قامت الإدارة العامة للنظافة بإزالة أكبر من 3700 طن من النفايات الصلبة من مواقع مختلفة من المدينة، وعملت على تنظيف البرحات والساحات والميادين ووسط المدينة، وإزالة اعداد كبيرة من السيارات التالفة والهياكل الخربة من المواقع المحصورة لديها.

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