السعودية تعلن تشغيل جميع المطارات بكامل طاقتها الاستيعابية

أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية تشغيل جميع المطارات بالمملكة بكامل طاقتها اعتبارا من اليوم الأحد.

قالت هيئة الطيران المدني، في بيان، إنها أصدرت تعليماتها لشركات الطيران بشأن تشغيل كامل الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة، سواء للرحلات المحلية أو الدولية اعتباراً من اليوم الأحد.

وأعلنت السعودية تخفيف الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا، ابتداء من اليوم الأحد، بناء على توصيات الجهات الصحية، بعد التقدم الكبير في تحصين المجتمع وتراجع عدد الحالات.

ويقضي قرار التخفيف بعدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، فيما عدا الأماكن المستثناة، مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.

وشمل التخفيف أيضا السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد.

كما تم إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.

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