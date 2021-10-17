انضمام المعطاني إلى مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتكليف الأستاذ الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني عضوا في مجلس أمناء جامعة الاعمال والتكنولوجيا .

ورحب الدكتور عبدالله دحلان ، رئيس مجلس الأمناء لجامعة الاعمال والتكنولوجيا بانضمام الدكتور عبد الله المعطاني إلى مجلس الأمناء مشيرا إلى أن ذلك جاء بناء على ما تضمنته مسيرته من تاريخ عريق في المجال العلمي والمهني خدمة للوطن، ولما له من إضافة فعالة مرجوة في خدمة هذه الكيان الأكاديمي.

من جهته أعرب المعطاني عن اعتزازه بهذه الثقة الكريمة، وسعادته بالانضمام لعضوية مجلس أمناء هذه الجامعة المتفردة، مؤكدا أنه سيبذل كل ما في وسعه بالتعاون مع رئيس و أعضاء المجلس في تحقيق أهداف الجامعة وتفعيل أدوارها الأكاديمية والتنموية في ظل ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ومساندة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني، هو نائب رئيس مجلس الشورى السعودي منذ 2 يونيو 2018، بمرتبة وزير، وعضو في المجلس العلمي بجامعة الملك عبد العزيز، وحصل على الدكتوراه في النقد الأدبي من جامعة إكستر في المملكة المتحدة في عام 1984، ومسيرته المهنية والأدبية حافلة بالعديد من المحطات منها: وكيل كلية الآداب والعلوم الإنسانية لفترة واحدة، و رئيس قسم اللغة العربية لفترتين، وعضو مجلس الكلية لمدة ست سنوات، وعضو هيئة تحرير مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وعضو مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بجدة لمدة سنتين، ولديه مجموعة من الكتب والدراسات والأبحاث.