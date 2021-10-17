تشغيل الطاقة الاستيعابية بالكامل في المطارات السعودية

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان منشور على موقعها، أنها أصدرت اليوم الأحد تعليمات إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطارات المملكة، بما في ذلك الطيران الخاص، بأنه سيتم استخدام كامل الطاقة الاستيعابية لهذه المطارات لتشغيل الرحلات المحلية والدولية اعتبارا من اليوم.

وأشارت الهيئة في الوقت نفسه إلى استمرار التأكد من حالة التحصين عبر تطبيق "توكلنا".

وكانت المملكة قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن تخفيف الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من تفشي كورونا.