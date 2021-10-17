شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين الحملة التطوعية السادسة في مخيم الزعتري لمساعدة السوريين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الحملة التطوعية السادسة التي تشتمل على تقديم الخدمات الطبية والتعليمية والتدريبية، وتستمر لمدة أسبوع، مستهدفة ما يقارب 800 مستفيد.

وتشمل الخدمات الطبية المقدمة بالحملة مختلف التخصصات مثل الجلدية وطب الأسنان والعظام العلاج الطبيعي والأطفال وفحص سرطان الثدي بالإضافة إلى العيون والطب العام.

ومن خلال برامج الدورات التدريبية والتعلمية تستهدف الحملة التطوعية ثلاث فئات من المستفيدين، وهم: الفئة العمرية ما بين 12 إلى 17 سنة، ومن تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، والفئة الثالثة مخصصة للمعلمين وللمعلمات.

كما تضم الحملة برامج الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة، لتزويدها بمختلف المهارات والحرف اليدوية مثل التطريز والخياطة وصناعة الفخار وغيرها، إلى جانب مشاريع الاستشارات النفسية، التي تعتمد على تقديم دورات واستشارات نفسية وأسرية.

وتأتي هذه الحملة ضمن البرامج التطوعية التي ينظمها مركز الملك سلمان للإغاثة، إيمانًا منه بأهمية العمل التطوعي الذي يعد أحد الممارسات الإنسانية، المرتبطة بكل معاني الخير والعطاء.