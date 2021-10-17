شكرا لقرائتكم خبر عن السفير «الدخيل» يشيد بالخدمات التقنية للداخلية في «جيتكس دبي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الإمارات العربية المتحدة تركي بن عبدالله الدخيل، اليوم، جناح وزارة الداخلية المشارك في معرض جيتكس للتقنية 2021.

واطلع السفير خلال جولته بمعية وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية رئيس اللجنة الإشرافية لجناح الوزارة المهندس عبدالله الربيعة على المنصة، التي تجمع الجهات الأمنية والخدمية في الوزارة تحت عنوان: حلول تقنية لوطن آمن.

واستمع إلى شرح موجز عن آخر ما وصلت إليه وزارة الداخلية وقطاعاتها من خدمات تقنية وإلكترونية متطورة لخدمة المواطن والمقيم في المملكة العربية السعودية.

وأشاد السفير الدخيل بالخدمات التقنية المقدمة في الجناح التي تعد تطبيقاً عملياً وتجسيداً حقيقياً لشعار الجناح ( حلول تقنية لوطن آمن )، مشيرا إلى أن هذه الممكنات الرقمية أصبحت تقدم خدمات تقنية للمواطن والمقيم من لحياة أكثر رفاهية وأمنا.

وأعرب عن شكره وتقديره للمشاركين والمشاركات في جناح المملكة الذي يقدم كل عام حلولاً تقنية متطورة عن العام الذي قبله.