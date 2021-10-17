محمد بن مسعود - الدمام - الحقن المجهري إذا كنت تعانين من تأخر في الحمل ، فقد تفكر في الخضوع لإجراء الحقن المجهري. ستتم هذه العملية لتحسين فرصك في الحصول على حمل ناجح ، وهي من أكثر الطرق فعالية لعلاج حالات العقم. باستخدام هذه الطريقة ، يمكن أن يكون لدى المرضى أطفال أقل صعوبة مما لو استخدموا طرقًا أخرى. أما بالنسبة لسبب حالات العقم فيمكن أن يكون الانسداد

قبل البدء في عملية الحقن المجهري ، تخضع النساء أولاً لاختبار احتياطي لمبايضهن. ستزود نتائج هذا الاختبار طبيبك بمعلومات حول حجم وجودة بيضك. بعد ذلك ، سيفحص طبيبك الرحم باستخدام الموجات فوق الصوتية. يستخدم هذا الموجات الصوتية عالية التردد لإنشاء صورة للمهبل والرحم وقناتي فالوب. أخيرًا ،

يمكن أن تكشف هذه الاختبارات عن صحة الرحم وتساعد طبيبك على تحديد أفضل السبل لزرع الجنين. لهذا ، سوف تحتاج إلى تقديم عينة من السائل المنوي. سيقوم المعمل بفحص جودة السائل المنوي باستخدام طرق مختلفة بما في ذلك الملاحظة المجهرية والترسيب الحمضي. قد يوصون أيضًا بحقنه في القصبة الهوائية (الأنبوب الذي يربط الحلق بالرئتين). أثناء عملية الحقن المجهري ، يقوم الطبيب بحقن الحيوانات المنوية مباشرة في البويضة. تعتبر الحركة جزءًا من هذا الإجراء ، والذي سيزيد من فرص الحمل ويسمح بالزرع المناسب للجنين.

تحضير الجسم لتنشيط عدد كبير من البيض تحفيز نمو البويضات في المبيض متابعة نمو البيض إخراج البيض من الجسم 5

تحضير الحيوانات المنوية والبويضات وحقنها في أجسام الإناث

التحويل

البويضة هي أكبر خلية في جسم الإنسان ، ولكن حتى مع هذا الحجم يمكن تحليلها بواسطة مجهر خاص (مجهر: لهذا يطلق عليه المجهر) الذي يتميز بخصائص متخصصة. يمكن للمنظار رؤية الخلايا بوضوح وبدون أي ضوء يزعج بنيتها. يستخدم هذا النوع من النطاق تقنية متطورة لالتقاط الصور بدقة.

عملية الحقن المجهري أولاً: في اليوم الثاني من الحيض يقوم الطبيب بما يلي: تعمل الموجات فوق الصوتية في هذا اليوم للتأكد من أن زوجتك جاهزة للعلاج. يفحص هذا الفحص للتأكد من عدم وجود تكيسات وظيفية في المبايض أو أي سماكة في جدار الرحم. ستؤكد مراجعة مستويات الهرمون لديها وتحليل السائل المنوي لزوجها ما إذا كانت كذلك

ثانياً: خطوة تحفيز مبايض الزوجة بهدف الحصول على عدد مقبول من البويضات بتعاطي المخدرات. وهي غالبا إبرة عضلية لتحفيز البويضات لمدة لا تقل عن 8 أيام في معظم الحالات وتصل إلى 14 يوما ، الرقم المقبول يعني 5-15 بيضة في معظم الحالات والهدف النهائي هو نقل 2-3 أجنة ممتازة معها

ثالثًا: إعطاء إبر تحت الجلد لوقف عمل الغدة النخامية. تناول الأدوية للسيطرة على الغدة النخامية ووقف عملها مؤقتا. خلال هذه الفترة ، غالبًا ما تكون هناك حقن (إبر تحت الجلد) ، وهي من نوعين ؛ النوع الأول يعطى قبل أسبوع من الجلسة ، حقن يومية تحت الجلد

رابعا: مراقبة التبويض بواسطة الاشعة ومتابعة تحليل هرمون الاستراديول. للطبيب أثناء التنبيه ، عادة كل يومين ، بدءًا من اليوم السادس من الدورة. ثم يأتي بعد ثمانية أيام وعشرة أيام وهكذا ، وفي كل مرة يتم إجراء الموجات فوق الصوتية المهبلية. الموجات فوق الصوتية باستخدام تحليل الهرمونات ،