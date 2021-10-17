محمد بن مسعود - الدمام - وكالة تكشف تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرضت له ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن
شفت وكالة أنباء ”ركنا“ الإيرانية، اليوم السبت، إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم ومحاولة اختطاف من قبل قراصنة في خليج عدن.
وأكدت الوكالة إنه ”في صباح السبت، هاجم قراصنة بخمسة زوارق سريعة وعدد كبير من الأشخاص ومعدات متطورة في خليج عدن، ناقلة إيرانية وحاولوا خطفها، لكن الهجوم فشل“.
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واوضحت أنه ”حدث تبادل مكثف لإطلاق النار بين الأسطول البحري 78 التابع لقوات البحرية للجيش الإيراني والقراصنة الذين لاذوا بالفرار بعد فشل محاولة اختطاف ناقلة النفط الإيرانية“.
وكانت القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني أعلنت، منتصف آب/أغسطس الماضي، أنها وضعت مدمرة ”البرز“ في المياه المفتوحة والدولية من أجل إرساء أمن خطوط النقل.
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