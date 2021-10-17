الصحة: بدء إعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق

أعلنت وزارة الصحة عن بدء إعطاء الجرعة المعززة للفئات الأكثر عرضة للخطر.

وأكد متحدث وزارة الصحة خلال المؤتمر الذي تعقده الوزارة الآن تقديم الجرعة الثالثة من لقاح كورونا للممارسين الصحيين.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الصحة المواطنين لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا؛ للمساهمة في الوقاية من المتحورات.

وطالبت الصحة بضرورة المسارعة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) أو تطبيق (توكلنا) للحصول على لقاح كورونا.

وبحسب الصحة، بلغ إجمالي الجرعات المعطاة من لقاح كورونا في المملكة نحو 44.5 مليون جرعة. وأكدت الصحة أهمية أخذ الجرعة الثانية من اللقاح والتعجيل بها باعتبارها السبيل الوحيد لرفع مستوى المناعة وتنشيطها بعد الجرعة الأولى، خاصة بعد أن صدرت الموافقة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم الأحد الموافق 17 أكتوبر 2021.

يشار إلى أن وزارة الصحة أتاحت التسجيل والحجز للحصول على جرعات التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا “كوفيد-19” المعتمدة في المملكة، لحاملي هوية “زائر”.